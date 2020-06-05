Время Свободы: "Вакцина делается несколько лет"

Насколько реальны планы российских властей начать массовое вакцинирование от COVID-19 уже этой осенью? ***Продолжается ликвидация последствий разлива нефти под Норильском, эксперты говорят о непоправимом уроне для экологии*** Дональда Трампа критикуют за угрозы применить национальную гвардию против участников беспорядков, захлестнувших Америку после гибели от рук полицейских афроамериканца Джорджа Флойда
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