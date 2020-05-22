"Ведомости": Левченко не допустят до выборов губернатора Приангарья

Бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко не допустят до участия в выборах главы региона. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на два источника в администрации президента России.

"С ним столько времени боролись не для того, чтобы допустить на выборы снова",— сказал собеседник издания. Другой источник отметил, что выдвижение члена КПРФ Левченко будет означать, что он противостоит не "Единой России", а президенту Владимиру Путину.

20 мая в интервью изданию "Октагон" Левченко заявил, что собирается участвовать в выборах главы Приангарья. Свои шансы с учетом отставки в декабре он оценил как "самые высокие".

12 декабря президент России Владимир Путин принял отставку Левченко с поста губернатора Иркутской области . По официальной версии, Левченко подал в отставку сам. Бывший губернатор в интервью “Коммерсанту” заявлял, что сделал это под давлением Кремля. Врио губернатора был назначен представитель "Единой России" Игорь Кобзев.

14 декабря в Иркутске прошел митинг в поддержку Левченко, в нем участвовало более 700 человек. Позже Владимир Путин заявил, что причиной отставки Левченко стала его "неспешная работа". Он сообщил, что жители затопленного летом 2019 города Тулун сами просили его "прислать других руководителей", однако тогда он не принял это решение.

Кандидат от КПРФ, Сергей Левченко победил на прямых выборах губернатора Иркутской области в 2015 году, обойдя предыдущего главу региона Сергея Ерощенко, выдвинутого партией "Единая Россия".