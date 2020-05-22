В России за сутки от коронавирусной инфекции умерли 150 человек

В России за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции умерли 150 человек. Это самое большое число смертей за сутки с начала эпидемии. Всего от COVID-19 умерли по официальным данным 3249 человек.

За прошедшие сутки в России выявлены 8894 новых инфицированных – это на 45 человек больше, чем сутками ранее. Общее число инфицированных достигло 326 448, сообщает оперативный штаб.

Выздоровели за сутки более 7 тысяч человек, а общее число выздоровевших почти достигло 100 тысяч.

Больше всего новых случаев инфицирования по-прежнему в Москве - около 3 тысяч. Москва и Московская область на протяжении долгого времени обеспечивали основной рост распространения заболевания в стране. Теперь это происходит за счёт других регионов.

Как в России учитывают смерти от COVID-19 13 мая 2020 года Московский департамент здравоохранения опубликовал заявление, в котором объяснил, как учитываются в статистике умершие от коронавирусной инфекции. Ведомство фактически признало, что как минимум не в полной мере следует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), согласно которым с целью унификации мировой статистики болезнь COVID-19 "должна быть записана как причина смерти в медицинском свидетельстве о смерти для ВСЕХ умерших, у которых она вызвала или предположительно вызвала смерть, или способствовала ей", даже если это "не совпадает с тем, что является приемлемым с чисто медицинской точки зрения". В качестве допустимых исключений ВОЗ приводит пример, когда человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией умирает в результате ДТП. В тоже время, в некоторых случаях ВОЗ допускает указание и иных причин смерти у больных COVID-19, например, инфаркта миокарда. В заявлении Мосгорздрава признается, что свыше 60% смертей от COVID-19 были учтены российской статистикой как смерти "от явных альтернативных причин", таких как тот же инфаркт, инсульт, рак в терминальной стадии и другие. В заявлении не говорится о том, что эта практика будет пересмотрена в соответствии с рекомендациями ВОЗ. Такого же принципа атрибуции смертей пациентов с коронавирусом придерживаются как минимум в нескольких российских регионах, например, в Челябинской области: здесь официальная статистика открыто делит умерших с подтвержденным коронавирусом на тех, у кого COVID-19 стал "основной" причиной смерти, и тех, у кого он был "сопутствующим заболеванием".

Карантинные меры в связи с инфекцией в России начали вводить в конце марта. 11 мая президент Владимир Путин заявил, что регионы могут начать принимать решения об ослаблении так называемого режима самоизоляции. В Москве этот режим сейчас продлён до 31 мая.