"Вирусу придется извиняться". Соцсети о схватке Кадырова с COVID-19

Сообщения о том, что Рамзан Кадыров, вероятно, болен COVID-19, начали распространяться по Сети 21 мая. Одним из первых об этом написал телеграм-канал База:

На первые симптомы недомогания Кадыров стал жаловаться ещё несколько дней назад, однако сначала списывал это на ОРВИ. Но позже его состояние начало быстро ухудшаться и врачи рекомендовали ему обратиться в московские больницы.



Судя по медицинским данным, у Рамзана Ахматовича уже диагностировано поражение лёгких. Правда, пока диагноз covid-19 поставлен ему под подозрением.



Но это ещё кто кого подозревает.

Пока эти сообщения не подтвердились официально, но в соцсетях главе Чечни уже припоминают его предыдущие высказывания.

Неизбежны были и шутки на тему извинений.

Михаил Шнейдер

«У Кадырова заподозрили коронавирус, он находится под наблюдением медиков», — сказал собеседник агентства.

Наоборот, это у коронавируса случился рамзан.

Алена Владимирская

А коронавирус перед Кадыровым извинится? #извините

Но даже Рамзану Кадырову победа в этой схватке, увы, не гарантирована, как бы тщательно он ни следил за своим здоровьем.

Елена Милашина

По некоторым данным бессимптомным носителем вируса в окружении главы Чеченской республики мог быть начальник его охраны. Рамзан Кадыров и его окружение регулярно сдавали тесты на коронавирус в частной клинике Ай-мед в Грозном. Последний раз анализы у Кадырова брали вчера. Клиника Ай-мед осуществляет только забор биоматериала, который потом отправляют в Москву. Результаты становятся известны на следующий день. То есть сегодня были получены результаты вчерашних исследований. По сообщению нескольких источников (в том числе государственных информационных агентств), сегодня же глава Чечни был госпитализирован в Москве с подозрением на коронавирусную инфекцию. Маловероятно, что у него на данный момент есть серьезные проявления болезни. Как было сказано выше, Кадыров регулярно проверялся на вирус. Однако, в силу других причин, связанных с состоянием здоровья, из-за которых глава Чечни за последний год неоднократно проходил поддерживающую терапию, коронавирусная инфекция может в его случае вызвать осложнения.

Больше всего вопросов в соцсетях вызвал тот факт, что лечиться чеченский лидер решил все-таки в Москве.

Елена Рыковцева

А это патриотично, что Рамзан Кадыров с поражением легких и подозрением на корону лежит в московской клинике?

Татьяна Фельгенгауэр

А если его привезли в Москву, это потому, что в Чечне он уволил всех врачей? или потому, что всё же проблемы с СИЗ в Чечне? Или если глава региона болеет, его всегда везут в Москву? Кто знает?

Кирилл Шулика

Про "процветающую Чечню" известно многое. Если послушать руководство Чечни, то медицина там уже почти лучшая в мире и клевещут враги, что, например, у врачей нет СИЗ.

Но, например, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко лечился по месту жительства, а Кадырова с подозрением на коронавирус на самолете доставили в Москву. По понятным причинам никаких вопросов не будет у населения.

Мария Арбатова

МК пишет, что Кадыров доставлен вчера спецбортом в Москву с запущенным ковидом. То есть, медицина, с которой он оставил население Чечни, нулевая, зато там самый большой в мире фонтан за 60 млн. Помощник Кадырова Ахмед Дудаев рапортует в это время, что Кадыров лично контролирует работу оперативного штаба по коронавирусу... Дай бог, парню выкарабкаться и заодно хоть что-то понять о приоритетах в области больниц и фонтанов.

Комментаторы напоминают, что ранее глава Чечни заставил извиняться местных врачей, которые пожаловались на сложности.

Майкл Наки

Извиняться придётся и Колезеву, и мне, и врачам. Но вообще вот она ваша диктатура in a nutshell. Запрещаешь, уничтожаешь, запугиваешь, в итоге у тебя специалистов и оборудования нет.



Была бы возможность — он улетел бы лечиться за границу. Но на худой конец подойдёт и Москва. Не на подвластной же территории лечиться.

Что будет происходить в Чечне в случае неблагополучного исхода болезни лидера республики - для стороннего наблюдателя тайна за семью печатями.

Карина Кокрелл-Фере

ГИПОТЕТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ...

Правитель Чечни находится в московской больнице, предположительно, с коронавирусом. Можно, конечно, представить, что это какой-то его хитрый многоходовый план, а вдруг нет? Вдруг ковид пытается доказать преимущества демократически сменяемой власти? )) Вожди могут все, не могут только отменить вирус заявлением по телевизору и не могут стопроцентно от него защититься.

Если бы в Великобритании (хорошо, что этого не произошло!) умер бы Премьер-министр, все было бы предсказуемо. Ни гражданской войны, ни схватки группировок за власть, ни чрезвычайного положения, ни армии не понадобилось бы. Существуют гражданские институты, четко прописанная в (соблюдаемых!) законах процедура передачи власти. Собрался бы парламент, назначили из членов Кабинета нового Премьера, и в хаос междувластия, опасного для всех авторитарных систем (которые держатся на физическом существовании Правителя, Вождя, Вожака) Британия бы не погрузилась. И это главное преимущество системы регулярно сменяемого лидера: механизм отработан.

А чем подобное может кончиться, например, в Чечне (или в России), не может с определенностью сказать никто. Потому что концепция правителя и страны как сросшихся сиамских близнецов, "нет правителя - и нет страны", (и вся стабильность линяет за розановские "три дня") особенно чревата в эпоху коронавируса, который не разбирает...

Василий Гатов

Поскольку у Рамзана, как и у Путина, никакого плана преемственности нет, проблемы с его здоровьем (тем более, терминальные) - это настоящий "черный лебедь".

Однако до сих пор все высокопоставленные чиновники в России излечивались от COVID-19 без серьезных последствий, отмечают в Сети.

Некоторые комментаторы предполагают, что худший из возможных исходов может ждать Кадырова только в том случае, если его специально "залечат". Многие в связи с этим задаются вопросом, насколько безопасно для лидера Чечни лечиться в Москве.

Игорь Эйдман

"У нас хватает всего – оборудования, костюмов, масок, кислорода, медикаментов. Мы, наоборот, можем оказывать помощь другим регионам», – сказал Кадыров и немедленно полетел лечиться в Москву.

Видимо, совсем припекло. Беспокоюсь я за него ;) Ведь в Москве могут и залечить специально. Чекисты в этом деле мастера ещё со сталинских времён. А Кадыров и кадыровцы им давно поперек горла, - опасные конкуренты на российском криминальном рынке. Отбирают у ФСБ жирные куски и целые территории для прокорма. Да и сам Путин, скорее всего, рад будет избавиться от слишком непредсказуемого и амбициозного "пехотинца", основавшего собственное полунезависимое феодальное княжество, явно не вписывающееся в жёстко построенную вертикаль власти.

Кадыров - единственный глава субъекта федерации , которого Путин не может просто так росчерком пера снять и забыть о нем. Не может снять, но может устранить. Нет человека, нет проблемы...

Андрей Шипилов

Говорят, что поместить Кадырова в ЦКБ распрядился лично Путин.

Чего-то вспомнилось, как Ю.В. Андропов умер сразу же после того, как кто-то там лично распорядился пеервести его из 4-й градской в ЦКБ.

Олег Кашин

Заболеваемость российского начальства, и премьер Мишустин тому порукой, выглядит скорее как нечто сугубо виртуальное – нам сначала объявляют, что Иван Иваныч заболел, а спустя сколько-то дней с той же интонацией говорят, что Иван Иваныч выздоровел. Наверняка эту обыденность правительственных медицинских бюллетеней как-то специально придумывали в Кремле – от создателей «хлопка», – чтобы не вгонять широкие массы в депрессию; кажется, получилось: и Мишустин, и Песков (с Навкой), и заболевшие депутаты и министры вообще не производят впечатления трагических жертв пандемии. Сообщение о диагнозе на этом уровне в наших условиях гарантирует последующее сообщение о чудесном излечении. Но до сих пор речь шла о бесспорной федеральной номенклатуре, а тут – спорный со всех точек зрения Кадыров. Разницу можно почувствовать.

Совсем недавно ⁠Кадыров публично хамски спорил с премьером Мишустиным – конфликтную ситуацию вроде бы уладили, но осадок остался. Когда подконтрольные Кадырову офицеры чеченского МВД убили Бориса Немцова, центральный аппарат ФСБ рассказывал об этом обществу через утечки на «Росбалте» – выглядело это так, что, не имея возможности добраться до чеченского царя собственными руками, московские силовики зовут на свою сторону общественное мнение (возможно, именно эта тактика и позволила арестовать хотя бы самих убийц, которых Кадыров защищал публично). Очевидно, нет никакой достоверной социологии по поводу того, как на самом деле высшее федеральное чиновничество относится к чеченскому главе; то есть, наверное, Путин да, его искренне любит, но уже уровнем ниже вряд ли можно говорить о любви. Те московские врачи, в руках которых теперь вроде бы оказался Кадыров – до какой степени они лояльны ему, а до какой – ненавидящим его федеральным силовикам? Возможно ли на этом уровне новое издание «Повести непогашенной ⁠луны»?

Но, кажется, никто всерьез не верит, что вирус сам по себе или в сговоре с врачами может победить всесильного Кадырова - во всяком случае, пишут об этом в русскоязычной блогосфере пока немногие. А может, блогеры просто опасаются, что извиняться рано или поздно придется всем.

Остап Кармоди

Сразу несколько СМИ пишут, что Кадыров с запущенной пневмонией (что в России служит эвфемизмом для ковида) доставлен в московскую больницу.

Фейсбук молчит, как воды в рот набрал. Буквально горстка постов. Про Пескова и, прости господи, Мишустина, писали в разы больше.

Вряд ли Кадыров настолько никого не волнует. Думаю, боятся.

Мне давно кажется, что Кадыров - готовый Сталин. Если он вдруг придёт к власти в целой России, дня не пройдёт как половина российского фейсбука начнёт петь ему осанну, а вторая половина вообще перестанет писать политические посты, целиком перейдя на кошечек.

Страна давно готова снова встать по стойке смирно и только и ждёт сигнала.