Эпидемия не обнуляет планы Кремля?

Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени с мечами министра обороны Сергея Шойгу. Орден Почета от президента получила и "лицо" нынешнего МИДа РФ Мария Захарова. Награды символичны: Россия в разгар эпидемии продолжает участвовать в войне в Сирии, втягивается в войну в Ливии, удерживает Донбасс и Крым, продолжает конфронтацию с Западом.

Рамзан Кадыров еще недавно предлагал согражданам есть для защиты от эпидемии чеснок, а врачам Гудермеса пришлось извиняться за жалобы на отсутствие средств защиты. "У нас хватает всего – оборудования, костюмов, масок, кислорода, медикаментов. Мы, наоборот, можем оказывать помощь другим регионам", – сказал Кадыров и улетел из Чечни в Москву на антивирусное лечение.

В России 21 мая от COVID-19 умерло 150 человек, из них в Москве - 73. а. Общее число жертв коронавируса в России достигло 3249. Всего в стране заразились более 326,4 тыс. человек, в том числе 8894 за 21 мая. Официальные данные постянно ставят под сомнение. Тем не менее, 21 мая Центризбирком на тайном заседании "разморозил" средства для проведения общероссийского голосования.

Как показывают себя в кризис российские чиновники? Провалила ли власть борьбу с эпидемией? Зачем народ выведут на голосование по Конституции? Обсуждают политик Владимир Рыжков, политолог Сергей Марков.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 22 мая в 19:05