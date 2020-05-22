Украина и МВФ предварительно договорились о кредите в $5 млрд

Украина и Международный валютный фонд достигли предварительной договорённости о выделении Киеву 5 миллиардов долларов по программе stand-by. Программа рассчитана на 18 месяцев, а средства предназначены для преодоления экономических последствий эпидемии коронавирусной инфекции.

Соглашение достигнуто после совещания представителей миссии МВФ с украинскими властями в формате телеконференции 21 мая. Его должно одобрить руководство фонда, ожидается, что это произойдёт в ближайшие недели. Первый транш в Киеве ожидают уже до конца мая.

Как говорится в сообщении МВФ, средства будут использованы для того, чтобы сбалансировать платёжный баланс и бюджет Украины. В фонде ожидают, что Украина возобновит проведение важных структурных реформ после завершения эпидемии.

Соглашение было достигнуто в тот же день, когда президент Владимир Зеленский подписал принятый ранее Верховной Радой закон о банковской деятельности. Принятие этого закона - наряду с законом о рынке земли - было одним из условий финансовой поддержки Украины со стороны МВФ. Закон получил неформальное обозначение "антиколомойского", поскольку фактически запрещает возвращение крупнейшего банка "Приват" его бывшему владельцу Игорю Коломойскому. За закон голосовали как пропрезидентская партия "Слуга народа", так и сторонники оппонента Зеленского, бывшего президента Петра Порошенко.

Из-за эпидемии коронавирусной инфекции на Украине в середине марта был введён жёсткий карантин. Сейчас его ослабляют, поскольку прирост новых случаев инфекции прекратился. Ежедневно в стране выявляют 300-400 инфицированных, примерно столько же людей выздоравливают.