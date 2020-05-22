Умерла автор проекта телеканала "Настоящее время" Любовь Земцова

Участник съёмочной группы документального проекта "Неизвестная Беларусь" телеканала "Настоящее время" Любовь Земцова умерла в больнице. 14 мая журналисты попали в аварию по дороге из Гомеля в Минск. В автомобиль журналистов врезалась машина, которая шла по встречной полосе. Двое других участников проекта - звукорежиссёр Максим Гавриленко и продюсер Владимир Михайловский - скончались на месте.

В течение недели врачи боролись за жизнь Земцовой, однако она скончалась, не приходя в сознание.

В Гомеле документалисты снимали фильм о том, как волонтеры помогают медикам в борьбе с коронавирусом. Вместе с добровольцами они в течение дня доставляли помощь в больницы.

Любовь Земцова – молодой белорусский документалист, одна из авторов проекта "Неизвестная Беларусь". Она окончила школу Wajda School Doc Pro в Варшаве. Её фильмы участвовали в таких кинофестивалях, как Astra Film Festival, "Артдокфест", Watch Docs Belarus и других. 14 мая, в день аварии, у Любови Земцовой был день рождения.

"Неизвестная Беларусь" – новая программа "Настоящего времени". В эфир вышло четыре эпизода.