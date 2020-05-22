"Инвитро": 14% тестов на антитела к коронавирусу – положительные

В пятницу сеть частных медицинских лабораторий "Инвитро" представила первые итоги массового тестирования россиян на антитела к новому коронавирусу, который вызывает COVID-19. Компания тестирует желающих на платной основе.

За четыре дня компания исследовала более 40 тысяч анализов, антитела обнаружены у 14 процентов пациентов. Таким образом, каждый седьмой тест на антитела оказался положительным. Речь идет об иммуноглобулинах G, "поздних антителах, которые формируются, когда человек с симптомами либо без симптомов переболел", пояснили в "Инвитро".

Все участники тестирования не имели симптомов, были здоровы, и ранее у них не диагностировали COVID-19, пишут "Открытые медиа" со ссылкой на пресс-службу "Инвитро".

Почти половина всех тестов были сделаны в Москве и Московской области.

В Москве также организована программа бесплатного тестирования на антитела к коронавирусу по специальным приглашениям. С 27 мая, как сообщают городские власти, начнут тестировать всех желающих.

По официальным данным, в России коронавирус был выявлен у более чем 320 тысяч человек, что составляет примерно 0,22 процента населения страны. В Москве это число выше – более 1 процента жителей города. Учёные сходятся во мнении, что подлинное число носителей коронавируса может быть существенно большим – из-за того, что тестирование не носит всеобщего характера, и из-за большой доли случаев бессимптомного протекания болезни.