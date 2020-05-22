Лукашенко: Белоруссии "нужна своя ракета"

Белоруссии "нужна своя ракета", способная поражать цели на расстоянии до 300 километров. Об этом заявил в пятницу президент страны Александр Лукашенко во время посещения "ОКБ ТСП", занимающегося разработкой и производством вооружений и военной техники.

Лукашенко вновь выступил с рядом критических замечаний в адрес России. Он, в частности, заявил, что Россия не предоставляет свои полигоны для испытаний белорусского оружия, а также не сотрудничает в разработке новой ракеты, в отличие от Китая. "Не надо перед россиянами становиться на колени", – сказал президент, предложив арендовать полигон в какой-нибудь другой стране.

Ожидается, что первый опытный образец ракеты белорусского производства, которая будет использоваться в РСЗО "Полонез", будет готов осенью.

Лукашенко также заявил, что "пока еще никто не отменяет войны, несмотря на эпидемии, пандемии, истерии" и поэтому к войне приходится готовиться в мирное время. В случае военной агрессии против Белоруссии, по словам Лукашенко, главное для страны – "нанести неприемлемый урон противнику", а для достижения этой цели ракетное орудие подходит лучше прочего. Он подчеркнул, что речь не идёт о межконтинентальных баллистических ракетах с ядерным оружием.