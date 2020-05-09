В Минске прошёл парад, посвященный 75-летию окончания Второй мировой

В центре столицы Белоруссии Минска прошёл парад, посвященный 75-летию окончания Второй мировой войны. В городе объявлены народные гуляния и праздничные концерты. Мероприятия проходит во время вспышки коронавирусной инфекции, оппозиция обвиняет власти в безответственном отношении к населению.

В Белоруссии официально подтверждены 21 101 случай коронавирусной инфекции. 121 человек умерли, 5484 выздоровели. Критики обвиняют медицинские власти в занижении статистики. В стране не введены карантинные меры, власти признавали нехватку масок и респираторов.

В параде в Минске в субботу участвовали около 3 тысяч военнослужащих и свыше 150 единиц техники. За ним наблюдали десятки тысяч зрителей. Праздничные мероприятия проходят в других городах страны.

Президент Александр Лукашенко на выступлении назвал парад "не демонстрацией силы, а данью памяти героической истории", — передаёт БелТА.

"В этом обезумевшем, потерявшем ориентиры мире найдутся люди, осуждающие нас за место и время проведения этого священного действа. Хочу им сказать по-человечески: не торопитесь делать выводы, а тем более осуждать нас, наследников Победы, белорусов. Мы просто не могли иначе, у нас не было другого выбора. А если и был бы - мы бы поступили так же!" — цитирует президента газета "Белорусский партизан".