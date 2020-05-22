США осудили КНР из-за законопроекта о нацбезопасности Гонконга

Соединённые Штаты осуждают КНР за одностороннее навязывание Гонконгу нового закона о национальной безопасности в автономии. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео. Он уточнил, то действия Пекина могут повлиять на оценку статуса Гонконга со стороны Вашингтона.

Накануне закон о национальной безопасности автономии был внесён в повестку Всекитайского собрания народных представителей. Ежегодная сессия открылась в пятницу, 22 мая в Пекине. По словам Помпео этот шаг идёт вразрез с законодательством региона и не учитывает мнение жителей города. Вашингтон призвал Пекин пересмотреть своё решение. Американские СМИ пишут, что Соединённые Штаты готовы ввести санкции в отношении Китая в случае утверждения документа.

Агентство Reuters в свою очередь пишет, что новый закон о нацбезопасности может стать поводом для создания в Гонконге баз спецслужб материкового Китая. Это может привести к новым антиправительственным протестам.

О том, что Гонконг в срочном порядке должен принять собственный закон о национальной безопасности для сдерживания актов насилия и сепаратизма, китайские власти заявили в апреле. Пекин считает, что протесты летом прошлого года нанесли удар по верховенству права в автономии. С сфере национальной безопасности китайские власти также отнесли борьбу с эпидемией COVID-19.