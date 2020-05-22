США осудили КНР из-за законопроекта о нацбезопасности Гонконга

Соединённые Штаты осуждают КНР за одностороннее навязывание Гонконгу нового закона о национальной безопасности в автономии. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео. Он уточнил, то действия Пекина могут повлиять на оценку статуса Гонконга со стороны Вашингтона.
Накануне закон о национальной безопасности автономии был внесён в повестку Всекитайского собрания народных представителей. Ежегодная сессия открылась в пятницу, 22 мая в Пекине. По словам Помпео этот шаг идёт вразрез с законодательством региона и не учитывает мнение жителей города. Вашингтон призвал Пекин пересмотреть своё решение. Американские СМИ пишут, что Соединённые Штаты готовы ввести санкции в отношении Китая в случае утверждения документа.
Агентство Reuters в свою очередь пишет, что новый закон о нацбезопасности может стать поводом для создания в Гонконге баз спецслужб материкового Китая. Это может привести к новым антиправительственным протестам.
О том, что Гонконг в срочном порядке должен принять собственный закон о национальной безопасности для сдерживания актов насилия и сепаратизма, китайские власти заявили в апреле. Пекин считает, что протесты летом прошлого года нанесли удар по верховенству права в автономии. С сфере национальной безопасности китайские власти также отнесли борьбу с эпидемией COVID-19.
- Летом прошлого года власти пропекинское руководство Гонконга решило принять закон об экстрадиции подозреваемых в преступлениях материковому Китаю. Это вызвало массовые акции протеста. Они сопровождались столкновениями с полицией.
- После массовых демонстраций власти отозвали законопроект, но протестующие продолжили выходить на улицы и требовать большей независимости от Китая и освобождения всех задержанных активистов. Первый приговор по статье о массовых беспорядках был вынесен в середине мая. 21-летний Син Ка-Хо получил четыре года тюрьмы. Пока что это самый суровый вердикт в деле о протестах.
- В начале 2020 года на фоне пандемии коронавируса и введённых ограничительных мер протесты прекратились. Однако наблюдатели отмечают, что предстоящим летом акции могут возобновиться с новой силой.
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