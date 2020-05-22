Дела половины задержанных в Москве 9 мая коммунистов прекращены

Московское объединение административно-технических инспекции, рассматривающее нарушения карантина в городе, прекратило административные дела в отношении четверых активистов КПРФ, задержанных на акции 9 мая, передаёт газета “Коммерсантъ”.

Руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме Николай Зубрилин, помощник депутата Госдумы Павел Иванов и муниципальные депутаты Сергей Цукасов и Николай Степанов были задержаны в столице 9 мая, когда они собрались пройти по Тверской улице с красными флагами в честь праздника Дня Победы. Все официальные мероприятия в городе были отменены из-за карантина. Однако выяснилось, что у задержанных были цифровые пропуска на перемещение по городу.

В тот же день были задержаны ещё трое депутатов Мосгородумы от КПРФ и помощник депутата Госдумы. Участники планировали провести мероприятие, приуроченное к 9 мая. На одном из их плакатов была надпись "Подняли [красное знамя] над Рейхстагом, поднимем над Кремлём".

Их дела будут рассмотрены 27 мая.