Искусство во время чумы. Как выжить творческим индустриям в пандемию?

Эпидемия коронавируса стала беспрецедентным вызовом для творческих индустрий, основанных на живом контакте со зрителем: для академической музыки, театра, оперы и балета, для музеев и галерей. Они несут огромные убытки, перспективы их открытия туманны. Как они переживут этот кризис? Многое ли можно перевести в онлайн-формат? И когда мы снова сможем вернуться в зрительные залы ? Обсуждают Екатерина Бирюкова, музыкальный критик и Владимир Мирзоев, режиссёр театра и кино.