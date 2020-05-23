Число жертв авиакатастрофы в Пакистане возросло до 97

Власти пакистанской провинции Синд сообщили о 97 погибших в авиакатастрофе пассажирского Airbus A320 авиакомпании Pakistan International Airlines в Карачи, сообщает газета Dawn.

Самолёт разбился во время захода на посадку в аэропорт Карачи в пятницу днём и упал на жилые дома. На борту находились 99 человек — в том числе 8 членов экипажа. До сих пор неизвестно, сколько из погибших — жители домов, в которые врезался лайнер. Поисково-спасательные работы продолжаются.

При крушении выжили два пассажира, они находятся в стабильном состоянии. Ранее сообщалось о трёх выживших.