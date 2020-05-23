Число жертв авиакатастрофы в Пакистане возросло до 97

Власти пакистанской провинции Синд сообщили о 97 погибших в авиакатастрофе пассажирского Airbus A320 авиакомпании Pakistan International Airlines в Карачи, сообщает газета Dawn.
Самолёт разбился во время захода на посадку в аэропорт Карачи в пятницу днём и упал на жилые дома. На борту находились 99 человек — в том числе 8 членов экипажа. До сих пор неизвестно, сколько из погибших — жители домов, в которые врезался лайнер. Поисково-спасательные работы продолжаются.
При крушении выжили два пассажира, они находятся в стабильном состоянии. Ранее сообщалось о трёх выживших.
- Причины катастрофы пока неизвестны. Сообщается, что самолёт дважды заходил на посадку перед крушением. Местные СМИ опубликовали запись, разговора пилота гражданского самолёта с авиадиспетчером, на котором он сообщает о об отказе двигателей, — передаёт Би-би-си. Предположительно, речь идёт о переговорах с экипажем разбившегося самолёта.
- Разбившемуся лайнеру около 16 лет, он был во флоте Pakistan International Airlines с 2014 года, а до этого его использовала китайская China Eastern Airlines.
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