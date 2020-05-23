В центре Москвы в отделении банка захвачены заложники

Неизвестный мужчина захватил в заложники несколько человек в отделении Альфа-банка на Земляном валу в центре Москвы. Он угрожает взорвать бомбу.

На месте присутствуют сотрудники полиции, готовятся переговоры, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник. Очевидец событий рассказал изданию "База", что на захватившим отделении банка фирменный костюм и рюкзак сервиса доставки еды Delivery Club.

По данным Life News, преступник взял в заложники пять человек. ТАСС со ссылкой на источник сообщает о шести заложниках. Очевидец, говоривший с "Базой", утверждает, что в помещении остался только один заложник.

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