Полицейский спецназ взял штурмом захваченное отделение банка в Москве

Полицейский спецназ взял штурмом захваченное отделение Альфа-банка в центре Москвы. Подозреваемый задержан. Видео штурма транслировал в инстаграме находившийся в помещении заложник.

В банке сообщили, что при задержании никто не пострадал. По данным источника ТАСС, подозреваемый находится в "неадекватном состоянии".

Ранее днём мужчина в возрасте около 30 лет захватил отделение банка на улице Земляной Вал в центре города. Он обещал взорвать бомбу. При задержании у него был обнаружен муляж взрывного устройства.

Подозреваемый требовал себе крупную сумму денег, утверждает источник ТАСС. Источник "Интерфакса" утверждает, что захвативший выбросил на улицу записку, где заявил, что деньги ему не нужны, а "нужна правда". Предположительно, к захвату мужчину подтолкнули долги по кредитам.