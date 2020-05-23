На создателя паблика "Омбудсмен полиции" заведено новое уголовное дело

Создатель и администратор паблика "Омбудсмен полиции" Владимир Воронцов стал подозреваемым в изготовлении и распространении порнографии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой пресс-службу главного управления МВД Москвы.

По версии следствия, Воронцов, сговорившись с группой неизвестных, организовал в интернете публичную демонстрацию и распространение порнографических фотографий неназваной женщины, которая и пожаловалась на него в полицию.

Ранее в субботу полиция в Вологде пришла с обыском в дом одного из администраторов паблика "Омбудсмен полиции" Игоря Худякова. По словам его жены, были изъяты компьютеры, телефоны и флешки. Самого Худякова увезли в Москву. Полицейские заявили, что дело связано с порнографией, сообщило ОВД-Инфо.

Владимир Воронцов, создатель сайта "Омбудсмен полиции" - о защите прав сотрудников правоохранительных органов - был задержан в начале мая. Его обвинили в вымогательстве денег у сотрудника правоохранительных органов и взяли под стражу. Решение было принято, несмотря на рекомендацию Верховного суда по возможности не отправлять подозреваемых в СИЗО во время эпидемии коронавирусной инфекции. ​По словам адвоката, Воронцов назвал уголовное дело местью за то, что его общественная деятельность направлена на защиту прав сотрудников полиции.​