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Трамп и Эрдоган обсудили по телефону сотрудничество Турции с США

Президенты США и Турции в субботу обсудили по телефону вопросы, связанные с развитием мировой экономики после пандемии коронавируса. Представитель администрации США заявил, что Дональд Трамп и Реджеп Эрдоган обсудили и важные региональные и двусторонние вопросы.

Трамп вновь выразил обеспокоенность по поводу внешнего вмешательства в ливийский конфликт и подчкеркнул необходимость быстрого снижения напряжённости в регионе.

Президенты Трамп и Эрдоган подтвердили необходимость политического урегулирования конфликта в Сирии.

Администрация президента Турции сообщила, что Эрдоган и Трамп выразили взаимную готовность продолжать тесное военное и политическое сотрудничество и добиваться стабильности в восточном Средиземноморье.

Как отмечает "Голос Америки", Турция поддерживает международно-признанное правительство Ливии, которое в последние недели добилось успехов в боях с Ливийской национальной армией под командованием генерала Халифы Хафтара.

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