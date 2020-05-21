Россия и Турция призвали к прекращению огня в Ливии

Россия и Турция призвали к немедленному прекращению огня и политическому урегулированию конфликта под эгидой ООН в Ливии. Об этом говорится в сообщении российского МИДа.

Агентство dpa обращает внимание, что Москва призвала к остановке военных действий вскоре после того, как командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар 18 мая потерял контроль над ключевой авиабазой в 140 километрах от Триполи.

С 2011 года в Ливии идёт гражданская война. Главные стороны конфликта – признанное ООН Правительство национального согласия Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани в Тобруке, на стороне которого выступает Хафтар. С весны 2019 года он пытается захватить Триполи.

Анкара официально поддерживает правительство Сараджа. Считается, что Москва выступает в поддержку Хафтара. Различные источники утверждают также, что в стране на стороне Ливийской национальной армии воюет более тысячи наёмников российской "частной военной компании Вагнера". О присутствии в Ливии российских наёмников говорили как власти в Триполи, так президент Турции Реджеп Эрдоган.

Россия отрицает какое-либо военное вмешательство в гражданскую войну в Ливии. В январе президент России Владимир Путин отметил, что если в Ливии "и есть российские граждане, они не представляют интересов российского государства и денег от российского государства не получают".

Тем временем, по информации источников агентства Bloomberg, не менее восьми российских военных самолетов прибыли в Ливию с российской военной базы "Хмеймим" в Сирии. Как утверждается, авиация должна поддержать операции Хафтара. Москва эту информацию не прокомментировала. Источники турецкого агентства Anadolu утверждают, что сейчас армия Хафтара занимается самой крупной операцией в истории Ливии против турецкой армии.