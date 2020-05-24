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Москвичка в реанимации получила штрафы за нарушение карантина

Жительница Москвы Надежда Воронина получила два штрафа на общую сумму 8 тысяч рублей за нарушение так называемого режима самоизоляции, хотя в это время она лежала в больнице, сообщает "МБХ Медиа".

Сестра Ворониной рассказала изданию, что та была госпитализирована 30 апреля с двухсторонней пневмонией. Больную сразу поместили в реанимацию, где она провела две недели. Штрафы от Главного контрольного управления Москвы пришли ей 4 и 13 мая. По словам самой Ворониной, она написала жалобу на официальный портал госуслуг, но ответа до сих пор не получила. При этом она продолжает находиться в больнице.

  • В мае сотни москвичей, не выходя из дома, получили штрафы за нарушение режима самоизоляции и отсутствие на своих телефонах приложения "Социальный мониторинг", по которому власти отслеживают перемещение заболевших коронавирусом, пневмонией и ОРВИ. Некоторым из москвичей пришло постановление о штрафе за выход из квартиры, когда их забирали в больницу, другие не смогли установить приложение соцмониторинга из-за технических требований мобильного телефона, но тоже получили взыскания. Оштрафованные намерены подать коллективный иск в суд.
  • Известность получила история профессора Российского университета дружбы народов Ирины Карабулатовой, которая является инвалидом первой группы и прикована к постели. Ей пришёл штраф на 4 тысячи рублей, признанный московскими властями несправедливым. Однако позже ей пришло второе взыскание на ту же сумму.

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