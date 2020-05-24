Москвичка в реанимации получила штрафы за нарушение карантина

Жительница Москвы Надежда Воронина получила два штрафа на общую сумму 8 тысяч рублей за нарушение так называемого режима самоизоляции, хотя в это время она лежала в больнице, сообщает "МБХ Медиа".

Сестра Ворониной рассказала изданию, что та была госпитализирована 30 апреля с двухсторонней пневмонией. Больную сразу поместили в реанимацию, где она провела две недели. Штрафы от Главного контрольного управления Москвы пришли ей 4 и 13 мая. По словам самой Ворониной, она написала жалобу на официальный портал госуслуг, но ответа до сих пор не получила. При этом она продолжает находиться в больнице.