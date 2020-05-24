Володин: США "вбрасывают дезинформацию", чтобы расчленить Россию

Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин в воскресенье заявил, что Соединённые Штаты стремятся дестабилизировать ситуацию в России и в конечном счёте "расчленить" её. Инструментами этого он назвал "вброс дезинформации по ситуации с коронавирусом" и "по рейтингам власти в России", а целью - сохранение "доминирующего положения" США в мире.

"Атаки Соединенных Штатов направлены исключительно на дискредитацию Президента, ключевых институтов власти, ведущих политиков, для того чтобы подорвать доверие и ослабить их", — приводятся слова Володин на сайте Госдумы.

"Их цель — сделать страну как можно слабее, а затем ее расчленить – такой план у них есть, и они от него не отказались. Для этого во главе нашего государства им нужны послушные политики, которые бы руководствовались их интересами, а не интересами наших граждан" - сказал Володин. Он - как и неоднократно в прошлом - выступил с похвалой в адрес президента Владимира Путина, заявив, что он является "преимуществом" России, доверие к которому стремятся подорвать ЦРУ и Госдепартамент. По словам Володина, США поддерживают "постоянный контакт" с рядом оппозиционных политиков, СМИ и блогеров, которые, возможно, даже не осознают, "что они в этой конструкции пешки".