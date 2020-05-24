Володин: США "вбрасывают дезинформацию", чтобы расчленить Россию

Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин в воскресенье заявил, что Соединённые Штаты стремятся дестабилизировать ситуацию в России и в конечном счёте "расчленить" её. Инструментами этого он назвал "вброс дезинформации по ситуации с коронавирусом" и "по рейтингам власти в России", а целью - сохранение "доминирующего положения" США в мире.
"Атаки Соединенных Штатов направлены исключительно на дискредитацию Президента, ключевых институтов власти, ведущих политиков, для того чтобы подорвать доверие и ослабить их", — приводятся слова Володин на сайте Госдумы.
"Их цель — сделать страну как можно слабее, а затем ее расчленить – такой план у них есть, и они от него не отказались. Для этого во главе нашего государства им нужны послушные политики, которые бы руководствовались их интересами, а не интересами наших граждан" - сказал Володин. Он - как и неоднократно в прошлом - выступил с похвалой в адрес президента Владимира Путина, заявив, что он является "преимуществом" России, доверие к которому стремятся подорвать ЦРУ и Госдепартамент. По словам Володина, США поддерживают "постоянный контакт" с рядом оппозиционных политиков, СМИ и блогеров, которые, возможно, даже не осознают, "что они в этой конструкции пешки".
- Заявления Володина прозвучали на фоне резких заявлений российского МИДа о публикациях в американской и британской прессе, посвящённых эпидемии коронавирусной инфекции в России. В частности, МИД потребовал опровержений от изданий Financial Times, New York Times и Bloomberg в связи с их статьями об особенностях учёта смертей от COVID-19 в России. При этом российские медики и официальные лица подтверждают, что в официальную статистику вносятся смерти не всех пациентов, у которых был выявлен коронавирус, а только те случаи, когда COVID-19 назван главной причиной гибели.
- Посольство России в Вашингтоне, в свою очередь, потребовало от Bloomberg извиниться за статью о рейтинге Путина, хотя в ней использовались данные ВЦИОМ, собранные по одной из методик (открытый вопрос о доверии политикам).
- Власти США в последнее время не комментировали ни рейтинг Путина, ни меры по борьбе с эпидемией в России. Соединённые Штаты на днях безвозмездно отправили в Россию аппараты искусственной вентиляции лёгких.
- Разговоры о якобы существующих планах США расчленить Россию - не редкость для российских чиновников. Недавно представитель РФ в ЕС Владимир Чижов опубликовал статью, в которой упоминал о так называемом "плане Даллеса", направленном на развал СССР. После многочисленных публикаций о том, что речь идёт о конспирологической теории, посол косвенно признал ошибку.
- Володин неоднократно в последние годы выступал с высокими оценками деятельности Путина. Получила известность его фраза "Есть Путин - есть Россия".
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