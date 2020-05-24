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В Иерусалиме начался процесс по делу Биньямина Нетаньяху

Демонстрация противников Нетаньяху в Иерусалиме, 24 мая 2020

В Иерусалиме 24 мая начался суд по делу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, обвиняемого в коррупции и злоупотреблении служебным положением.

Нетаньяху заявил в суде, дело против него сфабриковано и потребовал прямой телевизионной трансляции из зала судебного заседания.

Дело Биньямина Нетаньяху рассматривают три судьи окружного суда Иерусалима. Как сообщает "Немецкая волна", председательствует судья Ривка Фельдман-Фридман, уже имеющая опыт громких антикоррупционных разбирательств. В 2015 году она входила в судейскую комиссию, которая вынесла приговор Эхуду Ольмерту, предшественнику Биньямина Нетаньяху на посту премьер-министра.

На процессе по делу Нетаньяху ожидается выступление около 300 свидетелй.

Обвинения в мошенничестве, коррупции и растрате были выдвинуты против премьера Израиля в ноябре 2019 года. Сторона обвинения утверждает, что Биньямин Нетаньяху и его семья в период с 2007 по 2016 годы принимали от американского продюсера Арнона Милчена и австралийского бизнесмена Джеймса Пакера подарки, включая ювелирные украшения, на общую сумму в четверть миллиона евро.

17 мая Нетаньяху принёс присягу в качестве премьер-министра Израиля. Если судьи признают его виновным, ему придётся уйти в отставку.

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