Израиль составляет новые карты своих территорий в рамках "сделки века"

Израиль начал составлять новые карты земель, которые могут быть получены в соответствии с предлагаемым планом президента США Дональда Трампа. Об этом заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху. В карты новых территорий войдут все израильские поселения и долина реки Иордан.
Специально созданный израильско-американский комитет "уже находится на пике процесса составления карт", "это не займет много времени", отметил Нетаньяху.
Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после того, как в конце января президент США предложил свой план мирного урегулирования конфликта между Израилем и Палестинской автономией. Он предусматривает создание независимого палестинского государства, однако лишь на части территории Западного берега Иордана и в секторе Газа. Иерусалим при этом указан в документе неделимой столицей Израиля.
Дональд Трамп назвал свои предложения "сделкой века". Израильские власти её поддержали, но глава Палестинской автономии заявил, что никогда не примет эти условия.
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