Генис: Взгляд из Нью-Йорка

Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды интеллектуальной и обыкновенной.
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