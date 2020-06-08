Время Свободы: "Приложение "Мигрант" нарушает права человека"

В Москве полицейские продолжают задерживать участников одиночных пикетов, хотя такие акции не требуют согласования***Приложение для смартфонов «Мигрант», которое разрабатывается в МВД России нарушает права человека, - считает председатель комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганнушкина*** Как живут в тюрьме осужденные год назад в Испании лидеры движения за независимость Каталонии ?