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Глава ЦИК допустила дистанционное голосование по Конституции

Глава ЦИК России Элла Памфилова

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова сообщила, что при проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию дистанционный формат будет использоваться только в нескольких регионах. Применение такого формата по всей стране будет невозможно, сказала Памфилова в интервью "Российской газете".

"Речь может идти пока не более чем о трех-четырех регионах, пока только на основе примененной ранее московской технологии", - добавила глава ЦИК. При этом она уточнила, что для проведения дистанционного голосования в конкретном регионе его руководство должно само проявить такую инициативу.

Электронное голосование применялось в Москве на выборах в городскую Думу в сентябре в трёх округах. Его критикиобращали внимание на непрозрачность системы для наблюдателей ина сбои в ее работе в тот день.

  • 23 мая президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий проводить выборы всех уровней и голосование на референдумах по почте и интернету.
  • Документ был внесён в Госдуму 13 мая и в тот же день прошёл все три чтения нижней палатой парламента. Через неделю его одобрил Совет Федерации. Норма о голосовании по почте не распространяется на запланированное общероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию.

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