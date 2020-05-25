Глава ЦИК допустила дистанционное голосование по Конституции

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова сообщила, что при проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию дистанционный формат будет использоваться только в нескольких регионах. Применение такого формата по всей стране будет невозможно, сказала Памфилова в интервью "Российской газете".

"Речь может идти пока не более чем о трех-четырех регионах, пока только на основе примененной ранее московской технологии", - добавила глава ЦИК. При этом она уточнила, что для проведения дистанционного голосования в конкретном регионе его руководство должно само проявить такую инициативу.

Электронное голосование применялось в Москве на выборах в городскую Думу в сентябре в трёх округах. Его критикиобращали внимание на непрозрачность системы для наблюдателей ина сбои в ее работе в тот день.