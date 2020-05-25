"Левада-центр": 30% россиян столкнулись с нарушением прав за 5 лет

Около 30% жителей России за последние 5 лет испытывали на себе нарушение своих законных прав. Как таким выводам пришли в "Левада-центре" по итогам опроса 1608 человек от 18 лет и старше. Опрос проходил 24-27 апреля, с его результатами ознакомились "Открытые медиа. Эксперты задавали вопросы об опыте столкновения с произволом и успехах в отстаивании своих прав.

Основные группы населения, страдающие от произвола, — малоимущие и безработные граждане, а также более успешные представители среднего класса: жители мегаполисов, получившие высшее образование, предприниматели и менеджеры. Заместитель директора "Левада-центра" социолог Денис Волков уточняет, что среди представителей обеих групп наиболее распространенными являются нарушения их социально-экономических прав. Но между ними есть разница: образованные и активные граждане лучше могут квалифицировать отдельные случаи как нарушение своих прав, кроме того, они чаще называют в числе нарушений такой опыт, как несправедливость судов или проблемные застройки. Их более уязвимые соотечественники при обращении в инстанции необязательно считают, что отстаивают права, а скорее ищут помощи.

Большинство граждан уверены, что в России сложно или невозможно отстоять свои права, когда их нарушают. Только 3% респондентов считают, что для обычного человека это "довольно легко", 59% — сложно, но реализуемо, еще треть россиян (34%) уверена, что сделать это "практически невозможно".

Для того чтобы отстоять свои права, россияне чаще всего обращались в полицию или к адвокатам — так на вопрос исследователей ответили 30% и 29% опрошенных. Еще 17% ходили в суд, и только меньше 10% сказали, что искали защиты от произвола у политиков или правозащитников. При этом именно адвокатам и правозащитникам успешнее всего удавалось полностью или частично отстоять права своих подопечных, показывают данные опроса. 47% обратившихся к адвокатам полностью решили проблему, среди обратившихся к правозащитникам эта доля составила 40%. Полностью отстоять свои права при походе в правоохранительные органы получилось лишь у 34% обратившихся туда россиян, 47% сказали, что обращение не разрешило их проблему.

Самым безрезультатным оказалось идти за помощью в общественные приемные депутатов, президента или к уполномоченным по правам человека — успешно отстоять свои права в таком случае удалось только 27% обратившихся. Среди тех, кто считает, что свои права реально защитить, 53% советуют обращаться именно к правозащитникам и адвокатам, еще 39% предлагают обращаться в государственные органы со всевозможными жалобами, запросами и исками. 20% респондентов считают, что проблему можно решить, обратив на это внимание СМИ или при помощи протеста.

Несмотря на эффективность правозащитников в борьбе с произволом, 92% россиян ни разу не прибегали к их помощи. Из них 70% ответили, что в обращении "не было необходимости", остальные в равных долях сказали, что ничего о них не знают, не верят в их способность помочь или не доверяют им. При этом о недоверии к правозащитникам (8%) чаще всего говорят люди без высшего образования или наиболее социально-незащищённые, отмечают авторы исследования.