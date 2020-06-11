Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Блоги

Без верных ставок. Рикард Йозвяк – о "партнёрах с востока"

В прошлом году "евросоюзовскому" проекту "Восточное партнерство" исполнилось 10 лет. Мир вступил в 2020-е, и эксперты начали строить новые предположения о будущем сотрудничества, целью которого в своё время заявлялось приближение к ЕС Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины – шести постсоветских республик, пытающихся отыскать свои политические и экономические пути развития. Одно из наиболее амбициозных научных исследований последнего времени предлагает четыре сценария развития событий до 2030 года. Вот что важно: ни один из этих сценариев не предполагает ничего хорошего для тех, кто стремится попасть во всё ещё остающийся престижным европейский клуб.

Доклад со сложным названием "Ставки восточноевропейцев: четыре сценария "Восточного партнерства" до 2030 года" написали политологи Войцех Пржибилски из международного интернет-проекта Visegrad Insight и Йерг Форбриг из немецкого Фонда Джорджа Маршалла. Их работа стала жертвой вспышки коронавируса: доклад вышел в свет ещё середине марта, в разгар пандемии в Европе, но ушёл на второй план, так что более-менее внятные отчёты о нём в прессе появились только в последние недели. Это исследование состоит из записей интервью и семинаров с журналистами, политиками, гражданскими активистами и бизнесменами из шести восточноевропейских стран, а также их партнёров и коллег из разных стран ЕС. Вот четыре сценария для бывших сателлитов Москвы, прорисованных авторами доклада: "прагматичная интеграция", "возвращение российской гегемонии", "опора ЕС на Москву" и "народное освобождение".

Первый сценарий не очень вдохновляет, но он, по крайней мере, не такой печальный, как два других, где в игру более решительно вступает Кремль

"Прагматичная интеграция". Этот сценарий самый оптимистчный. Авторы пишут: "Нет никаких знаков или серьезных ожиданий относительно членства в ЕС, но, если участники программы "Восточное партнёрство" смогут решить вопросы улучшения своей экономической и политической инфраструктуры, то наградой им станут более существенные прямые иностранные инвестиции, торговые контракты и проекты сотрудничества". Это, добавлю от себя, и есть статус-кво. "Восточное партнерство" всегда обещало Киеву, Минску и др. близость к Брюсселю во многих областях, но никогда не давало им гарантий вступления в клуб. Это может разочаровать основных претендентов (Грузию, Молдову и Украину), которые уже подписали соглашения о развитии сотрудничества с ЕС и получили послабления визового режима". Авторы доклада отмечают: то, что называется "режимом ожидания", может иметь "разрушительный эффект для молодого поколения предпринимателей и может привести к радикализации во внутренней политике нескольких государств".

В докладе также говорится, что вполне вероятно усиление расхождений между "первой тройкой избранных" и тремя другими странами (Арменией, Азербайджаном и Беларусью), которые, скорее всего, будут стремиться к "молчаливой форме интеграции, основанной на прагматичном отношении к любым изменениям". Пржибилски и Форбриг предполагают: ЕС, возможно, придется переосмыслить механизмы партнёрства, поскольку раскол между двумя группами стран, идущими в Европу с разными скоростями, обсуждается уже некоторое время, и вряд ли эти дебаты закончатся скоро.

"Возвращение российской гегемонии". Первый сценарий не очень вдохновляет, но он, по крайней мере, не такой печальный, как два других, где в игру более решительно вступает Кремль. Во втором прогнозе Москва выигрывает от завершённого газового проекта "Северный поток – 2" и укрепляет свои экономические позиции, получая влияние в стратегически важных секторах экономики стран "Восточного партнерства" и Евросоюза. ЕС и НАТО ослаблены кризисами (Брекзит, Еврозона, COVID-19, миграция, верховенство закона и так далее). Из-за активности евроскептиков принимать решения в Брюсселе становится всё сложнее, а Москва старательно поддерживает финансовые связи с политическими элитами в странах – партнёрах ЕС и вполне успешно заставляет некоторые правительства действовать в своих интересах. В итоге регион "теряет доверие к европейским лидерам и становится более зависимым от России". Третий вариант немногим лучше: ЕС ищет дружбы с Россией, будучи обеспокоен тем, что у США свои заботы, а также растущим китайским влиянием, которое тревожит и Брюссель, и Москву.

Бедственное положение "восточных партнёров" отходит на второй план из-за проблемы более тесного сотрудничества между ЕС и Россией. Согласно докладу, “хотя некоторые страны "Восточного партнёрства" пытаются противостоять этим тенденциям, другие смиряются с второстепенным статусом и нерешительно следуют в новом европейском направлении. В конце концов, разочаровавшись в Евросоюзе, восточные страны – партнёры вступают в новый, беспрецедентный период волатильности и нестабильности”.

"Народное освобождение". В эти непредсказуемые времена может стать реальностью и четвёртый вариант: как это произошло недавно в Армении, уличные движения набирают влияние, и граждане сами становятся драйвером изменений. В этой ситуации Россия не играет никакой определенной роли, а идея членства в ЕС вообще кажется притянутой за уши. Страны "Восточного партнёрства" становятся более самодостаточными, в некотором смысле оказываются “предоставленными самим себе”. ЕС в этом случае не сможет предложить ничего кроме "моральной поддержки", а потому, согласно сценарию №4, для того, чтобы не потерять стабильность, потребуется негласное соглашение с Кремлем. "Если восточноевропейские столицы пообещают сохранить устоявшиеся внешнеполитические ориентиры, то прямого вмешательства в развитие ситуации в этих странах и гибридной войны не случится", – полагают Пржибилски и Форбриг. "Народные революции" принесут изменения, но сохранится видимость стабильности, сохранится определённый поток инвестиции от сторонних политических игроков, таких как Китай, а замороженные конфликты в регионе так и останутся неурегулированными.

В конце концов, вполне возможно и сочетание всех четырёх сценариев. Авторы доклада делать ставки не решаются.

Рикард Йозвяк – европейский обозреватель медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода

Высказанные в рубрике "Блоги" мнения могут не отражать точку зрения редакции

Перевод Марины Бочаровой

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Виджет для Сноба

Реклама вертикальная

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG