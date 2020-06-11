Без верных ставок. Рикард Йозвяк – о "партнёрах с востока"

В прошлом году "евросоюзовскому" проекту "Восточное партнерство" исполнилось 10 лет. Мир вступил в 2020-е, и эксперты начали строить новые предположения о будущем сотрудничества, целью которого в своё время заявлялось приближение к ЕС Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины – шести постсоветских республик, пытающихся отыскать свои политические и экономические пути развития. Одно из наиболее амбициозных научных исследований последнего времени предлагает четыре сценария развития событий до 2030 года. Вот что важно: ни один из этих сценариев не предполагает ничего хорошего для тех, кто стремится попасть во всё ещё остающийся престижным европейский клуб.

Доклад со сложным названием "Ставки восточноевропейцев: четыре сценария "Восточного партнерства" до 2030 года" написали политологи Войцех Пржибилски из международного интернет-проекта Visegrad Insight и Йерг Форбриг из немецкого Фонда Джорджа Маршалла. Их работа стала жертвой вспышки коронавируса: доклад вышел в свет ещё середине марта, в разгар пандемии в Европе, но ушёл на второй план, так что более-менее внятные отчёты о нём в прессе появились только в последние недели. Это исследование состоит из записей интервью и семинаров с журналистами, политиками, гражданскими активистами и бизнесменами из шести восточноевропейских стран, а также их партнёров и коллег из разных стран ЕС. Вот четыре сценария для бывших сателлитов Москвы, прорисованных авторами доклада: "прагматичная интеграция", "возвращение российской гегемонии", "опора ЕС на Москву" и "народное освобождение".

Первый сценарий не очень вдохновляет, но он, по крайней мере, не такой печальный, как два других, где в игру более решительно вступает Кремль

"Прагматичная интеграция". Этот сценарий самый оптимистчный. Авторы пишут: "Нет никаких знаков или серьезных ожиданий относительно членства в ЕС, но, если участники программы "Восточное партнёрство" смогут решить вопросы улучшения своей экономической и политической инфраструктуры, то наградой им станут более существенные прямые иностранные инвестиции, торговые контракты и проекты сотрудничества". Это, добавлю от себя, и есть статус-кво. "Восточное партнерство" всегда обещало Киеву, Минску и др. близость к Брюсселю во многих областях, но никогда не давало им гарантий вступления в клуб. Это может разочаровать основных претендентов (Грузию, Молдову и Украину), которые уже подписали соглашения о развитии сотрудничества с ЕС и получили послабления визового режима". Авторы доклада отмечают: то, что называется "режимом ожидания", может иметь "разрушительный эффект для молодого поколения предпринимателей и может привести к радикализации во внутренней политике нескольких государств".

В докладе также говорится, что вполне вероятно усиление расхождений между "первой тройкой избранных" и тремя другими странами (Арменией, Азербайджаном и Беларусью), которые, скорее всего, будут стремиться к "молчаливой форме интеграции, основанной на прагматичном отношении к любым изменениям". Пржибилски и Форбриг предполагают: ЕС, возможно, придется переосмыслить механизмы партнёрства, поскольку раскол между двумя группами стран, идущими в Европу с разными скоростями, обсуждается уже некоторое время, и вряд ли эти дебаты закончатся скоро.

"Возвращение российской гегемонии". Первый сценарий не очень вдохновляет, но он, по крайней мере, не такой печальный, как два других, где в игру более решительно вступает Кремль. Во втором прогнозе Москва выигрывает от завершённого газового проекта "Северный поток – 2" и укрепляет свои экономические позиции, получая влияние в стратегически важных секторах экономики стран "Восточного партнерства" и Евросоюза. ЕС и НАТО ослаблены кризисами (Брекзит, Еврозона, COVID-19, миграция, верховенство закона и так далее). Из-за активности евроскептиков принимать решения в Брюсселе становится всё сложнее, а Москва старательно поддерживает финансовые связи с политическими элитами в странах – партнёрах ЕС и вполне успешно заставляет некоторые правительства действовать в своих интересах. В итоге регион "теряет доверие к европейским лидерам и становится более зависимым от России". Третий вариант немногим лучше: ЕС ищет дружбы с Россией, будучи обеспокоен тем, что у США свои заботы, а также растущим китайским влиянием, которое тревожит и Брюссель, и Москву.

Бедственное положение "восточных партнёров" отходит на второй план из-за проблемы более тесного сотрудничества между ЕС и Россией. Согласно докладу, “хотя некоторые страны "Восточного партнёрства" пытаются противостоять этим тенденциям, другие смиряются с второстепенным статусом и нерешительно следуют в новом европейском направлении. В конце концов, разочаровавшись в Евросоюзе, восточные страны – партнёры вступают в новый, беспрецедентный период волатильности и нестабильности”.

"Народное освобождение". В эти непредсказуемые времена может стать реальностью и четвёртый вариант: как это произошло недавно в Армении, уличные движения набирают влияние, и граждане сами становятся драйвером изменений. В этой ситуации Россия не играет никакой определенной роли, а идея членства в ЕС вообще кажется притянутой за уши. Страны "Восточного партнёрства" становятся более самодостаточными, в некотором смысле оказываются “предоставленными самим себе”. ЕС в этом случае не сможет предложить ничего кроме "моральной поддержки", а потому, согласно сценарию №4, для того, чтобы не потерять стабильность, потребуется негласное соглашение с Кремлем. "Если восточноевропейские столицы пообещают сохранить устоявшиеся внешнеполитические ориентиры, то прямого вмешательства в развитие ситуации в этих странах и гибридной войны не случится", – полагают Пржибилски и Форбриг. "Народные революции" принесут изменения, но сохранится видимость стабильности, сохранится определённый поток инвестиции от сторонних политических игроков, таких как Китай, а замороженные конфликты в регионе так и останутся неурегулированными.

В конце концов, вполне возможно и сочетание всех четырёх сценариев. Авторы доклада делать ставки не решаются.

Рикард Йозвяк – европейский обозреватель медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода

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Перевод Марины Бочаровой