"Архитектора Брекзита" обвинили в нарушении карантина

В Британии в центре скандала оказался влиятельный советник премьер-министра Бориса Джонсона Доминик Каммингс, которого называют "архитектором Брекзита". Его обвинили в нарушении правил карантина, введённого в связи с коронавирусной инфекцией. Отставки Каммингса потребовали не только оппозиция и большая часть прессы, но и ряд влиятельных консерваторов. Джонсон, однако, вступился за своего советника.

Каммингс оказался под огнём критики после того, как пресса узнала, что в марте он ездил из Лондона на север Англии после того, как его жена почувствовала симптомы коронавирусной инфекции - и, следовательно, сам Каммингс должен был находиться под карантином.

В воскресенье Джонсон обсудил ситуацию со своим советником, после чего заявил, что целью поездки Каммингса было обеспечение ухода за его ребёнком на время болезни жены, что он понимает родительские чувства своего советника и считает, что тот действовал "ответственно и в рамках закона".

Слова Джонсона вызвали резкую критику лидера оппозиционных лейбористов Кира Стармера. Он назвал их "неуважением к тем жертвам, на которые пришлось пойти британскому народу".

Большинство газет также подвергли действия как Джонсона, так и Каммингса критике, отметив, что с конца марта в Британии действует жёсткий карантин, и права миллионов людей на свободное перемещение ограничены. Некоторые депутаты парламента от правящей консервативной партии также выразили несогласие с решением премьера. Однако ведущие члены кабинета министров поддержали Джонсона.