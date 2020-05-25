За участие в перестрелке на юге Москвы задержаны 8 человек

Два человека пострадали и восемь задержаны после инцидента со стрельбой в районе Каширского шоссе в Москве. Об этом сообщают агентства "Интерфакс" и "ТАСС" со ссылкой на источники.

Двое пострадавших доставлены в больницу. У них обнаружены ранения поясницы, ягодиц и нижних конечностей. Троих участников перестрелки полиция задержала на месте, ещё пятерых при попытке скрыться. У них обнаружили травматическое оружие.

В Следственном комитете России отчитались о том, что допросили 15 участников конфликта и очевидцев. В ведомстве завили о задержании только троих человек, у них обнаружено огнестрельное оружие различной модификации.

Перестрелка произошла на юге Москвы в минувшее воскресенье. Очевидцы сняли инцидент на видео из окна соседнего дома.

На записи видно, как несколько мужчин с оружием бегают по парковке, звучат выстрелы. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и хулиганстве.

Причины перестрелки пока не известны. Издание Baza со ссылкой на свои источники утверждает, что в стрельбу перерос конфликт между сотрудниками ритуальной компании "Гранд Ритуал" со штаб-квартирой в Оренбурге.​