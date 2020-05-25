Российские авиакомпании резко снизили цены билетов на июнь

Крупнейшие российские авиакомпании – "Аэрофлот", S7, "Уральские авиалинии" и Utair резко снизили стоимость билетов на июнь из Москвы в города России и обратно. Это следует из информации из систем бронирования, пишут "Ведомости".

Это произошло после решения лоукостера "Аэрофлота" авиакомпании "Победа" возобновить полеты внутри России с 1 июня и снизить почти в три раза средний тариф на перелёты. Из Москвы в Санкт-Петербург, Краснодар, Казань, Сочи, Екатеринбург, Пермь есть билеты даже за 999 рублей.

Самые доступные билеты у "Аэрофлота" на июнь подешевели в 2-3 раза. Так, билеты в Сочи стоят почти втрое дешевле — от 2600 рублей в одну сторону

Примерно также подешевели билеты на первый летний месяц и у основного конкурента "Аэрофлота" – S7 Airlines, пишет издание. Заметно снизили цены из Москвы "Уральские авиалинии" и Utair.

В апреле-мае на фоне падения спроса из-за пандемии российские авиакомпании подняли на 50–110 процентов цены перелётов из Москвы в 15 городов России.

Пока роста спроса на авиаперевозки не отмечается. Многие города России сохраняют карантинные меры, а люди опасаются путешествовать из-за пандемии, сказал представитель "Уральских авиалиний".