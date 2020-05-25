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В Черногории больше нет больных коронавирусной инфекцией

Президент Черногории Мило Джуканович

Черногория стала первой страной Европы после начала пандемии коронавирусной инфекции, в которой нет ни одного инфицированного. Об этом сообщил вечером в воскресенье черногорский институт общественного здоровья.

Первые инфицированные были выявлены в стране 17 марта - позже, чем в других странах Европы. За прошедшие два с небольшим месяца в стране выявили 324 заражённых. Из них 9 человек умерли, а 315 выздоровели. Последний бывший носитель вируса был признан выздоровевшим 24 мая.

Новые случаи инфицирования в стране не фиксируются уже больше двух недель. Представитель института заявил Радио Свободная Европа/Радио Свобода, что об окончании эпидемии можно будет объявить только при отсутствии новых случаев в течение 28 дней.

Население Черногории - около 630 тысяч человек.

  • Ранее о полном отсутствии инфицированных объявили власти Фарерских островов, это самоуправляемая территория, входящая в Датское королевство. На островах выздоровели все 187 инфицированных, ни один человек не умер. Без летальных исходов завершились вспышки болезни во Французской Полинезии, на Новой Каледонии и ещё в ряде стран и территорий. К победе над эпидемией близка Исландия, где лечение продолжают только 3 человека из 1804 инфицированных. 1791 житель Исландии выздоровел и 10 умерли.

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