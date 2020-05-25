Наёмники из "группы Вагнера" покинули зону боевых действий в Ливии

Около 1600 российских наёмников из "группы Вагнера" покинули зону боевых действий на западе Ливии. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu со ссылкой на представителя штаба командования правительственных сил Ливии, полковника Мухаммеда Кунуну. По его словам, наёмники, сражающиеся против властей в Триполи в рядах вооруженных формирований Халифы Хафтара, вылетели на двух военно-транспортных самолетах из аэропорта Бени-Валид к юго-востоку от ливийской столицы. О новом месте дислокации наёмников, участвовавших ранее в боях в районе ливийской столицы, пока неизвестно.
Постоянный представитель Ливии при ООН Тахер аль-Сонни опубликовал видео эвакуации иностранных наёмников воздушным транспортом с аэродрома близ города Бени-Валид. По словам дипломата, запечатленные на кадрах наемники воевали на стороне Хафтара: "В первоначальных отчетах говорится, что они являются "группой Вагнера"".
В последние дни войска Хафтара потерпели на западе Ливии ряд поражений. Пока нет достоверных сведений о том, участвовали ли в этих боях наёмники и понесли ли они потери.
В 2011 году в Ливии был свергнут диктатор Муаммар Каддафи. Его второй сын Саиф аль-Ислам возглавил силы сопротивления переходному национальному совету Ливии, но был вскоре схвачен при попытке сбежать в Нигер и помещен под стражу в городе под контролем одной из группировок на северо-западе страны. В июле 2015 года его приговорили к смертной казни, которая так и не была приведена в исполнение.
- После падения режима Каддафи в стране так и не удалось сформировать единый орган управления. С 2011 по 2014 год периодически происходили столкновения как между новой властью и сторонниками свергнутого лидера, так и между различными группировками. В мае 2014 года конфликт перерос в новую гражданскую войну. Власть сосредоточилась в руках нескольких политических и военных группировок. Сейчас запад и столицу Ливии контролирует Правительство национального единства. Оно было образовано в 2015 году во главе с премьер-министром Фаизом Сараджем. Его поддерживают ООН, западные страны, Турция и Катар.
- Восток и часть юга страны находятся под контролем Палаты представителей Ливии. Она была избрана в 2014 году и известна как "правительство в Тобруке". Ее поддерживает Ливийская национальная армия во главе с генералом Халифой Хафтаром. Ему в свою очередь помогают ОАЭ и Египет. Хафтар неоднократно посещал Москву, вёл переговоры с высокопоставленными российскими представителями. Официально Россия не поддерживает ни одну из сторон конфликта.
- Кроме того, некоторые районы контролируют исламистские группировки, народные ополчения или милиции, сражающиеся с местными ячейками запрещенного в России ИГ, и национальные меньшинства из числа берберских племен.
- В начале 2020 года Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган выступили с инициативой прекращения огня и боевых действий в Ливии с 12 января. Хафтар это предложение отверг. Эрдоган утверждал, что на стороне Хафтара действуют 2 тысяч российских наемников. Официальная Москва заявляет, что если в Ливии и есть российские граждане, они не представляют российские силовые структуры.
- Бойцы ЧВК Вагнера - существование которой Москва также не признаёт - ранее участвовали в боевых действиях в Сирии, их присутствие отмечалось в Судане и ЦАР.
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