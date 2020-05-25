Наёмники из "группы Вагнера" покинули зону боевых действий в Ливии

Около 1600 российских наёмников из "группы Вагнера" покинули зону боевых действий на западе Ливии. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu со ссылкой на представителя штаба командования правительственных сил Ливии, полковника Мухаммеда Кунуну. По его словам, наёмники, сражающиеся против властей в Триполи в рядах вооруженных формирований Халифы Хафтара, вылетели на двух военно-транспортных самолетах из аэропорта Бени-Валид к юго-востоку от ливийской столицы. О новом месте дислокации наёмников, участвовавших ранее в боях в районе ливийской столицы, пока неизвестно.

Постоянный представитель Ливии при ООН Тахер аль-Сонни опубликовал видео эвакуации иностранных наёмников воздушным транспортом с аэродрома близ города Бени-Валид. По словам дипломата, запечатленные на кадрах наемники воевали на стороне Хафтара: "В первоначальных отчетах говорится, что они являются "группой Вагнера"".

В последние дни войска Хафтара потерпели на западе Ливии ряд поражений. Пока нет достоверных сведений о том, участвовали ли в этих боях наёмники и понесли ли они потери.

В 2011 году в Ливии был свергнут диктатор Муаммар Каддафи. Его второй сын Саиф аль-Ислам возглавил силы сопротивления переходному национальному совету Ливии, но был вскоре схвачен при попытке сбежать в Нигер и помещен под стражу в городе под контролем одной из группировок на северо-западе страны. В июле 2015 года его приговорили к смертной казни, которая так и не была приведена в исполнение.