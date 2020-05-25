В Липецке депутат обвинил губернатора в искажении данных по COVID-19

В Липецке депутат местного областного совета Олег Хомутинников опубликовал аудиозапись, на которой губернатор Игорь Артамонов требует от подчиненных изменить некие данные связанные с коронавирусом. Из разговора невозможно понять о каких именно цифрах говорят чиновники.

По словам Хомутинникова, губернатор просил изменить цифры по случаям заражения COVID-19. Сам Артамонов подтвердил, что на записи его голос, но речь шла якобы о просьбе поправить цифры по "тестам на коронавирус". В разговоре со Znak.com чиновник заявил, что это "обычная рабочая ситуация", а публикацию аудио объяснил "нехорошими людьми", которые "организовывают вбросы".

Ранее в сеть попала запись, на которой Артамонов и мэр Липецка Евгения Уваркина на совещании обсуждали возможность распыления на улицах химических реагентов для того, чтобы заставить граждан соблюдать так называемый режим самоизоляции. Аудио также опубликовал депутат Хомутинников.