Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

В Липецке депутат обвинил губернатора в искажении данных по COVID-19

В Липецке депутат местного областного совета Олег Хомутинников опубликовал аудиозапись, на которой губернатор Игорь Артамонов требует от подчиненных изменить некие данные связанные с коронавирусом. Из разговора невозможно понять о каких именно цифрах говорят чиновники.

По словам Хомутинникова, губернатор просил изменить цифры по случаям заражения COVID-19. Сам Артамонов подтвердил, что на записи его голос, но речь шла якобы о просьбе поправить цифры по "тестам на коронавирус". В разговоре со Znak.com чиновник заявил, что это "обычная рабочая ситуация", а публикацию аудио объяснил "нехорошими людьми", которые "организовывают вбросы".

Ранее в сеть попала запись, на которой Артамонов и мэр Липецка Евгения Уваркина на совещании обсуждали возможность распыления на улицах химических реагентов для того, чтобы заставить граждан соблюдать так называемый режим самоизоляции. Аудио также опубликовал депутат Хомутинников.

  • По состоянию на 25 мая в Липецкой области зарегистрировали 1696 случаев заражения коронавирусом. Пять человек умерли, 539 выздоровели.
  • Ранее "Медуза" опубликовала материал, в котором Липецкая область упоминалась в списке регионов, где искажают статистику по коронавирусу.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG