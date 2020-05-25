В Петербурге перед заседанием суда по делу "Сети" задержали активистов 

В Санкт-Петербурге у здания суда, где рассматривается дело "Сети", задержали активиста "Агит России" Павла Иванкина. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

По его словам, он собирался провести одиночный пикет в поддержку обвиняемых Юлия Бояршинова и Виктора Филинкова. Активиста везут в отдел полиции для составления протокола за "нарушение правил поведения в период повышенной готовности". ОВД-Инфо сообщает, что также задержан активист Илья Ткаченко, который направлялся к зданию суда. Его отвезли в отдел полиции. Ранее стало известно, что на заседание не пустили журналистов и слушателей.

Уголовное дело о так называемом террористическом сообществе "Сеть" было возбуждено ФСБ в октябре 2017 года. По нему были задержаны, а затем арестованы 11 человек из Пензы, Санкт-Петербурга и Москвы, большинство из них – анархисты и антифашисты. По версии следствия, молодые люди создали сетевое сообщество с целью совершения терактов и свержения власти.