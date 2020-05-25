Советник Джонсона отказался извиняться за нарушение карантина

Советник британского премьер-министра Бориса Джонсона провёл в Лондоне продолжительную пресс-конференцию, на которой отказался от признания своей вины в нарушении правил изоляции при эпидемии COVID-19. Британская общественность ожидала от Доминика Каммингса выражения сожаления в связи с частными поездками к своей семье в период, когда такой возможностью не могли воспользоваться многие тысячи британцев.

Советник премьер-министра признал лишь то, что ему следовало гораздо раньше устроить пресс-конференцию, чтобы ответить на все обвинения, которые поступали в его адрес, сообщает Би-би-си.

Отставки Доминика Каммингса, влиятельного советника премьер-министра Бориса Джонсона, которого называют "архитектором Брекзита", требовали не только оппозиция и большая часть прессы, но и ряд влиятельных консерваторов. Джонсон, однако, вступился за своего советника.



Каммингс оказался под огнём критики после того, как пресса узнала, что в марте он ездил из Лондона на север Англии после того, как его жена почувствовала симптомы коронавирусной инфекции – и, следовательно, сам Каммингс должен был находиться под карантином.



В воскресенье Джонсон обсудил ситуацию со своим советником, после чего заявил, что целью поездки Каммингса было обеспечение ухода за его ребёнком на время болезни жены, что он понимает родительские чувства своего советника и считает, что тот действовал "ответственно и в рамках закона".



Слова Джонсона вызвали резкую критику лидера оппозиционных лейбористов Кира Стармера. Он назвал их "неуважением к тем жертвам, на которые пришлось пойти британскому народу".



Большинство газет критикуют Джонсона и Каммингса, отмечая, что с конца марта в Британии действует жёсткий карантин и ограничения на свободное передвижение людей. Некоторые депутаты парламента от правящей консервативной партии также выразили несогласие с решением премьера. Однако ведущие члены кабинета министров поддержали Джонсона.