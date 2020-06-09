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Лицом к событию. Праздники победы над вирусом?

Лицом к событию. Праздники победы над вирусом?
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Лицом к событию. Праздники победы над вирусом?

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Сначала граждане 12 июня отмечают День России. Затем 24 июня - снова выходной - День парада Победы. Через смягчение "самоизоляции" электорат от победы к победе поведут в выходной день 1 июля на голосование за обнуление президентских сроков Путина. При этом в реальности эпидемия коронавируса будет продолжаться. Что принесет стране праздничный переход от "самоизоляции" к белорусскому варианту "самосохранения"? Обсуждают политик и галерист Марат Гельман, математик, доцент МГУ Михаил Тамм, политолог Александр Кынев. Видео и текст доступны по ссылке https://www.svoboda.org/a/30660944.html

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