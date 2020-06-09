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Время Свободы

Время Свободы: Москва пошла на поправки

Время Свободы: Москва пошла на поправки
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Время Свободы: Москва пошла на поправки

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Члены двух участковых избирательных комиссий Новосибирска отказались сами и призвали коллег не участвовать в организации голосования по поправкам в Конституцию***Почему власти Москвы вдруг пошли на резкое ослабление карантинных мер?***Обломки СКК «Петербургский», при сносе которого погиб человек, сваливаются в природоохранной зоне вдоль Финского залива

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