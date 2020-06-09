Время Свободы: Москва пошла на поправки

Члены двух участковых избирательных комиссий Новосибирска отказались сами и призвали коллег не участвовать в организации голосования по поправкам в Конституцию***Почему власти Москвы вдруг пошли на резкое ослабление карантинных мер?***Обломки СКК «Петербургский», при сносе которого погиб человек, сваливаются в природоохранной зоне вдоль Финского залива