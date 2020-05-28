Плата за слабость. Ксения Кириллова – о "плёнках Деркача"

В последние недели в украинской, да и в американской политике разворачивается новый скандал вокруг огласки записей разговоров бывшего президента Украины Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США и нынешним кандидатом в президенты страны Джо Байденом. Депутат Верховной рады Украины, в своё время выпускник Высшей школы КГБ и сын бывшего главы Службы безопасности Украины Андрей Деркач заявил о передаче записей в Генеральную прокуратуру Украины, которая 20 мая открыла уголовное производство по фактам государственной измены и злоупотребления властью. Печерский суд Киева обязал Генпрокуратуру возбудить уголовное дело в отношении гражданина США Джо Байдена.



Вместе с тем некоторые киевские эксперты и общественные деятели заявили, что возбуждение такого дела может повредить интересам Украины. "То, что администрация Владимира Зеленского может испортить отношения с американскими демократами, – очевидно... Ведь это не просто отношения между двумя политиками. На кону – отношения между двумя странами, одной из которых так необходима поддержка американских республиканцев и демократов в противостоянии с Россией", – предупреждает журналист Сергей Руденко. Киевский политолог Тарас Березовец высказался ещё жестче. По его словам, и обнародование пленок, и последующее возбуждение уголовного дела – это операция Кремля, которая "имеет все шансы похоронить под собой украинско-американские отношения". "Ситуация развивается для Украины по худшему сценарию, – считает Березовец. – Лишение Украины двухпартийной поддержки со стороны республиканцев и демократов станет катастрофой… Если в ближайшие пару месяцев не будет предпринято попыток исправить ситуацию, мы лишимся американской военной поддержки, критической поддержки США на уровне Евросоюза, и из-за инерционности американской политики такая ситуация может сложиться на десятилетия".

Российский политолог Андрей Пионтковский считает, что "спецоперация" с пленками рассчитана на то, чтобы сыграть на эмоциях Дональда Трампа. Не исключено, что в результате президент США нейтрализует жёсткую реакцию американского военно-политического истеблишмента на возможную новую агрессию России в отношении Украины. И действительно, одновременно с развитием скандала в Украине и в США российские СМИ подхватили украинскую тему, то обвиняя Киев во "вмешательстве во внутренние дела США", то саркастически комментируя "лакейский" характер общения украинских политиков с американскими.

Украину уже не впервые пытаются обвинить во вмешательстве в американские выборы. Подобные обвинения были высказаны больше года назад близкими к Трампу представителями Республиканской партии. В качестве примера такого вмешательства приводили факт передачи украинской стороной американским правоохранительным органам сведений о финансовых преступлениях лоббиста из окружения Трампа Пола Манафорта. Также утверждалось, что администрация Порошенко откровенно симпатизировала в 2016 году кандидату в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон. Эти претензии к Киеву позже повторились в фильме бывшего советника по коммуникациям Трампа Майкла Капуто. Вторым скандалом, связанным с Украиной, стал телефонный разговор президента Трампа с президентом Зеленским, спровоцировавший процедуру импичмента в отношении американского лидера. И вот теперь появились "плёнки Деркача".

Непредвзятому наблюдателю видно, что сознательного вмешательства в американские дела со стороны Украины, то есть целенаправленных незаконных действий, призванных повлиять на результат президентских выборов, ни в одном из перечисленных случаев не предпринималось. Передача информации о Манафорте представляла собой вполне рутинную процедуру сотрудничества между правоохранительными органами двух стран, а сами сведения были впоследствии полностью подтверждены американским судом и легли в основу обвинительного приговора. Что касается Порошенко, то он действительно открыто сделал ставку на Клинтон, и это стоило ему впоследствии отношений с администрацией Трампа. Такое поведение можно счесть недальновидным, однако любой президент вправе открыто симпатизировать тому, кому посчитает нужным; он же и несёт издержки подобного поведения. Тем не менее попыток влиять на мнение американских избирателей украинские власти не предпринимали.

Для сравнения: вмешательство со стороны России, согласно обвинительному заключению специального прокурора Роберта Мюллера и документу комитета Сената США по разведке, включало в себя хакерские атаки, распространение дезинформации "под чужим флагом", создание фальшивых аккаунтов в соцсетях, тайные переговоры о передаче компромата и попытки дестабилизировать американское общество изнутри. Тем не менее нельзя отрицать: именно Украина раз за разом оказывается в фокусе американских политических проблем, даже, может быть, не желая того.

Проблема Украины в данном случае заключается в неумелых и чрезмерных попытках как прежней, так и нынешней администраций добиться расположения американских политиков. В этом смысле тон Порошенко в разговоре с Байденом (в том случае, если подлинность записей подтвердится) мало чем отличается от тона Зеленского в разговоре с Трампом. Потребность в таком расположении вполне понятна: оказавшись в состоянии войны с многократно превосходящим её по силе противником, Украина вынуждена искать защиты и поддержки извне. Демонстрация готовности пойти на всё ради получения поддержки оборачивается соблазном для американских политиков из обеих партий использовать податливость украинских властей в личных целях – порой, как можно допустить, не совсем законных. Скандалы возникают тогда, когда подобные факты вскрываются – либо случайно, в рамках реальных усилий по борьбе с коррупцией внутри Украины или США, либо с подачи Москвы.

Такой ситуации можно было бы избежать, если бы украинские власти вели себя в отношениях с США более твердо. Эта твердость не лишила бы Украину американской поддержки, поскольку, во-первых, Соединенные Штаты уже являются гарантом территориальной целостности этой страны согласно Будапештскому меморандуму. Во-вторых (что на практике более важно), Украина с момента начала войны стала одним из стратегических союзников США в Европе. Более того, именно от профессионализма украинской армии до сих пор зависит безопасность других европейских стран. Исходя из всех этих факторов, США выгодно поддерживать Украину независимо от того, согласится ли конкретный её президент пристроить кого-то на выгодную должность или передать об этом компромат в Вашингтон. Да, Украина не имеет возможности говорить с американцами с позиции сильного, но вполне может "держать марку" достойного и необходимого союзника, который нужен США едва ли не меньше, чем США нужны Украине.

Однако вместо этого украинские политики постоянно пытаются угодить одной из партий, что неизбежно делает их "токсичными" в глазах политиков из другой партии. Новые и новые разоблачения и коррупционные скандалы в итоге приводят к "токсичности" Украины в глазах и демократов, и республиканцев. При этом постоянные усилия Москвы и её агентов в Украине, направленные на максимальное раздувание и использование каждого подобного скандала для разрушения украино-американских отношений, заметно усугубляют ситуацию.

В итоге со временем становится всё труднее отличить борьбу с коррупцией, участие в коррупции и превращение Украины в разменную монету и американской политики, и кремлевских спецопераций. Единственный выход состоит в том, что Киев должен занять более твёрдую позицию в отношениях с союзниками. Эта позиция, может быть, не сулит незапланированной финансовой поддержки, но зато в долгосрочной перспективе принесёт главный капитал – уважение с любой партийной и политической стороны.

Ксения Кириллова – колумнист газеты Kyiv Post, живёт в США

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