Тренер бойца ММА Исмаилова задержан по подозрению в убийстве

Российский тренер по смешанным единоборствам (ММА) Владимир Осия задержан по подозрению в организации убийства. Об этом сообщают Sports.ru, ТАСС и РЕН ТВ со ссылкой на источники.



По информации телеканала, следователи провели обыски в квартире тренера. Сообщается, что Осия находится в статусе подозреваемого и его допрашивают по делу об убийстве.



По данным телеграм-канала "112", речь идет об убийстве Николая Леонова, директора торгового центра в подмосковном поселке Поварово. Он погиб 4 июня 2019 года, тогда по подозрению в организации убийства задержали его жену. Сейчас, утверждает 112, подозреваемыми стали Осия и еще четыре человека. Сейчас они дают показания в Следственном комитете.



Владимир Осия более 10 лет является тренером российского бойца ММА Магомеда Исмаилова. Под его руководством Исмаилов выиграл чемпионат России по боевому самбо в 2011 году и чемпионат мира в 2012 году. Позднее Исмаилов стал первым чемпионом России по смешанным единоборствам. Сам Осия получил звание заслуженного тренера. В 2019 году сборная России под руководством Владимира Осии стала чемпионом мира по смешанным единоборствам.



