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Власти впервые назвали число умерших в России от COVID врачей. Видео

Минздрав России впервые обнародовал число умерших в стране от коронавируса врачей.

В списке погибших медработников 101 человек, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на директора Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности министерства Людмилу Летникову. Она уточнила, что так список выглядел в прошлую пятницу.

Сведения, как сказала Летникова, в ежедневном режиме сверяются с данными Фонда социального страхования, который, в свою очередь, опирается на сообщения в СМИ и на информацию в списке памяти. В ведомстве отметили, что в регионах действуют более тысячи комиссий, расследующих факты смерти врачей.

Мемориальный проект "Список памяти" ведёт инициативная группа российских врачей. В интервью "Медузе" один из инициаторов проекта Алексей Эрлих, кардиолог московской клинической больницы №29, сказал, что задача списка – сохранить память о погибших коллегах, а не вести правильную статистику. "Неважно, где они заразились. В любом случае это медики, погибшие от коронавируса. А по другим заболеваниям, которые сейчас указывают в причине смерти, можно спорить", – рассказал Эрлих.

  • На прошлой неделе агентство Associated Press приводило данные по заболевшим и умершим врачам за последний на тот момент месяц. Согласно этим сведениям, число заразившихся коронавирусом медиков составляло 9479, а число умерших врачей превышало 70. При этом некоторые медработники полагают, что это число значительно выше.
  • Чуть ранее результаты своего исследования по врачам опубликовало издание "Медиазона". Оно писало о 186 погибших медицинских работниках. Процентное соотношение гибели медиков в России в разы выше, чем в странах с сопоставимыми масштабами эпидемии, утверждает редакция.

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