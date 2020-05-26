Евросоюз собрал 9,5 млрд евро на вакцину от COVID-19

Евросоюз собрал девять с половиной миллиардов евро на разработку вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

4 мая лидеры ЕС провели виртуальный саммит для сбора средств на борьбу с COVID-19. По словам фон дер Ляйен, на первом этапе были собраны необходимые семь с половиной миллиардов евро. Затем частные лица, госструктуры и фонды продолжили благотворительные платежи.

По задумке ЕС, собранные средства пойдут на глобальные исследования коронавируса и последующую разработку вакцины и лекарственных препаратов. Медикаменты должны быть доступны для всех стран, в том числе для самых беднейших.

Испытания вакцины от коронавируса проводят несколько десятков исследовательских групп. Несколько препаратов готовы к испытаниям или уже тестируются на людях. Однако специалисты полагают, что вакцина может появиться на рынке не ранее чем через год.

По последним данным, с начала эпидемии число заболевших COVID-19 превысило пять с половиной миллионов. Умерли почти 349 тысяч пациентов.