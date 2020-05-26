Бывший сотрудник ГРУ Геннадий Кравцов вышел на свободу

Бывший сотрудник ГРУ, радиоинженер Геннадий Кравцов, осуждённый по обвинению в разглашении гостайны, вышел на свободу. Об этом сообщает "Интерфакс".

Кравцов отбывал назначенный ему шестилетний срок в колонии №5 в Мордовии. Адвокаты радиоинженера заявили, что в исправительном учреждении у него "возникли проблемы". В 2018 году Кравцов подал на условно-досрочное освобождение, после чего на него начали накладывать взыскания. Из-за этого суд отказался его освободить. В 2020 году Кравцова несколько раз отправляли в штрафной изолятор. Бывший сотрудник ГРУ обратился в Европейский суд по правам человека с жалобой на нарушения, которые были допущены при рассмотрении его дела.

В 2015 году Геннадия Кравцова приговорили к 14 годам колонии строгого режима, признав виновным в госизмене – якобы он, бывший сотрудник ГРУ, направил резюме в Швецию о трудоустройстве, в котором разгласил сведения о космическом аппарате "Целина-2" и данные о своей должности. Позже Верховный суд России сократил Кравцову срок наказания до шести лет.