ПАРНАС призвала граждан к бойкоту голосования о Конституции

Федеральный политсовет Партии народной свободы (ПАРНАС) призвал граждан России не участвовать в голосовании об одобрении предложенных президентом Владимиром Путиным поправок в Конституцию.

В заявлении политсовета ПАРНАС, принятом во вторник, говорится, что главной целью предложенных поправок является "обнуление" президентских сроков Владимира Путина. "В результате этого процесса Путин получает беспрецедентные полномочия и возможность пользоваться ими во главе государства до 2036 года" - считают в ПАРНАС.

В партии считают, что голосование будет организовано так, чтобы гарантированно обеспечить запланированный результат, то есть одобрение поправок. В таких условиях, говорится в заявлении, участие граждан в голосовании будет работать на его легитимацию. "Партия народной свободы (ПАРНАС) считает, что оптимальным поведением является неучастие в этом незаконном мероприятии, проводимом по настоянию Путина" - сказано в заявлении.

ПАРНАС - одна из немногих зарегистрированных в России либеральных оппозиционных партий. Её возглавляет Михаил Касьянов.

Не участвовать в голосовании также призывает своих сторонников основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный.

В российской оппозиции есть и другая точка зрения на голосование. Сторонники общественной инициативы "Нет", среди которых ряд муниципальных депутатов и активистов "Открытой России", выступают за то, чтобы прийти на голосование и проголосовать против поправок.

Так называемое общероссийское голосование о поправках было назначено на 22 апреля, однако перенесено на неопределённый срок из-за эпидемии коронавирусной инфекции. 20 мая Центральная избирательная комиссия (ЦИК) возобновила подготовку к голосованию по поправкам в Конституцию.

"Интерфакс" со ссылкой на источники сообщает, что власти рассматривают 1 или 8 июля как возможные даты голосования. Путин во вторник распорядился провести 24 июня парад на Красной площади, что косвенно указывают на то, что к этой дате ограничения в связи с коронавирусом могут быть сняты.