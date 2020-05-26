ПАРНАС призвала граждан к бойкоту голосования о Конституции

Федеральный политсовет Партии народной свободы (ПАРНАС) призвал граждан России не участвовать в голосовании об одобрении предложенных президентом Владимиром Путиным поправок в Конституцию.
В заявлении политсовета ПАРНАС, принятом во вторник, говорится, что главной целью предложенных поправок является "обнуление" президентских сроков Владимира Путина. "В результате этого процесса Путин получает беспрецедентные полномочия и возможность пользоваться ими во главе государства до 2036 года" - считают в ПАРНАС.
В партии считают, что голосование будет организовано так, чтобы гарантированно обеспечить запланированный результат, то есть одобрение поправок. В таких условиях, говорится в заявлении, участие граждан в голосовании будет работать на его легитимацию. "Партия народной свободы (ПАРНАС) считает, что оптимальным поведением является неучастие в этом незаконном мероприятии, проводимом по настоянию Путина" - сказано в заявлении.
ПАРНАС - одна из немногих зарегистрированных в России либеральных оппозиционных партий. Её возглавляет Михаил Касьянов.
Не участвовать в голосовании также призывает своих сторонников основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный.
В российской оппозиции есть и другая точка зрения на голосование. Сторонники общественной инициативы "Нет", среди которых ряд муниципальных депутатов и активистов "Открытой России", выступают за то, чтобы прийти на голосование и проголосовать против поправок.
Так называемое общероссийское голосование о поправках было назначено на 22 апреля, однако перенесено на неопределённый срок из-за эпидемии коронавирусной инфекции. 20 мая Центральная избирательная комиссия (ЦИК) возобновила подготовку к голосованию по поправкам в Конституцию.
"Интерфакс" со ссылкой на источники сообщает, что власти рассматривают 1 или 8 июля как возможные даты голосования. Путин во вторник распорядился провести 24 июня парад на Красной площади, что косвенно указывают на то, что к этой дате ограничения в связи с коронавирусом могут быть сняты.
- Президент России Владимир Путин инициировал внесение изменений в Конституцию в январе. Тогда же он заявил, что поправки должны быть одобрены всенародным голосованием, хотя закон этого не требовал.
- В числе самых обсуждаемых изменений – приоритет российской Конституции над международным правом и "обнуление" президентских сроков, которое в случае принятия поправок позволит Путину ещё дважды избираться на пост главы страны.
- Также будут перераспределены полномочия между ветвями власти - в целом, президент получит ещё больше полномочий, чем сейчас.
- В Конституции будет упомянута вера в Бога и брак как союз мужчины и женщины, а русский язык будет назван языком "государствообразующего народа".
- Поправки уже одобрены Думой и Советом Федерации, а также региональными законодательными собраниями. Для их вступления в силу необходимо, чтобы их одобрило больше половины участников всенародного голосования. Явка значения не имеет - в отличие от референдума, где требуется, чтобы на участки пришли более половины избирателей.
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