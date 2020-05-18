Зато мы делаем ракеты...

"Россия располагает оружием, которого нет ни у одной страны мира", - сообщил президент Владимир Путин: "Это было бы абсолютно невозможно. Но мы это сделали, – сказал президент в интервью. Таких успехов не удалось бы добиться без "фундаментальной науки, научных школ и инженерных кадров", отметил Путин.

"Россия — это отдельная цивилизация, для сохранения которой необходимо приоритетно развивать высокие технологии", заявил Владимир Путин. Телеканал «Россия 1» в разгар эпидемии дал в эфир интервью от 18 сентября 2019 года.

За последние сутки в России подтверждено 8 926 новых случаев заражения коронавирусом в 81 регионе, сообщает оперативный штаб. Общее число выявленных случаев заражения в стране достигло 290 678. За сутки зафиксирована 91 смерть. За все время в России от коронавируса умерли 2722 человека.

Что происходит в "отдельной цивилизации" в разгар эпидемии? Что будет происходить с мировой экономикой в процессе постепенного смягчения изоляции? Удалось ли добиться от власти существенной помощи населению? Каковы политические планы Кремля? Обсуждают лидер Партии народной свободы, бывший премьер-министр РФ Михаил Касьянов, военный аналитик Александр Гольц, доктор медицинских наук, профессор НИУ-ВШЭ Василий Власов.

Ведет передачу "Лицом к событию" Михаил Соколов.

Прямой эфир 18 мая в 19:05