В Северодвинске от COVID умер сотрудник оборонного завода

В Северодвинске погиб от заражения коронавирусом сотрудник оборонного предприятия - центра судоремонта "Звездочка", сообщил "Интерфакс" со ссылкой на официальный источник. В настоящее время под медицинским наблюдением и на излечении от COVID-19 находятся 34 сотрудника "Звездочки". Всего с начала эпидемии на предприятии было выявлено 37 случаев заражения.

Большинство заболевших на оборонных предприятиях города - работники "Севмаша" - 299 человек. Под наблюдением и на лечении находятся 297 сотрудников этой компании.

"Севмаш" - одно из крупнейших судостроительных предприятий России, которое строит стратегические подводные лодки и ремонтирует крупные надводные корабли. "Звездочка" - крупнейшее судоремонтное предприятие России с филиалами в бассейнах Баренцева, Белого, Черного, Азовского и Каспийского морей. Предприятие входит в "Объединенную судостроительную корпорацию".