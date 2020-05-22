На оборонных предприятиях Северодвинска произошла вспышка COVID-19

В Северодвинске за сутки подтверждены 53 случая коронавирусной инфекции, всего с начала эпидемии – 276, подавляющее большинство заболевших – сотрудники оборонных предприятий, – сообщает пресс-центр Правительства Архангельской области.

По официальным данным федерального штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, опубликованным утром 22 мая, в Архангельской области всего подтверждено 888 случаев инфекции, причем за последние (то есть за предыдущие) сутки – всего 30 новых случаев.

В сообщении областного правительства приводятся слова главы управления Роспотребнадзора Романа Бузинова, что заболеваемость коронавирусом в Северодвинске почти на 47 процентов выше, чем в среднем по региону, речь идет не об отдельных случаях заболевания, а о возникновении серьезного очага инфекции.

Утверждается, что значительная часть горожан с подтверждённым диагнозом находятся дома и "не всегда ведут себя сознательно", в частности, "ребенка одного из заболевших продолжали водить в детский сад – в результате сад пришлось закрыть на карантин, а все семьи детей отправлены в двухнедельную самоизоляцию".

Медицинским обслуживанием сотрудников оборонных предприятий занимается подразделение Федерального медико-биологического агентства России, и местные власти предлагали ФМБА размещать зараженных в больницах региона, однако "этой возможностью подразделение ФМБА не воспользовалось". Теперь руководству ФМБА на территории Северодвинска предложено развернуть 200 дополнительных инфекционных коек для госпитализации больных и организовать отдельную лабораторию.