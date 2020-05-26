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Архангельская область готовится к объединению с НАО, критики - против

Нарьян-Мар, столица и единственный город Ненецкого автономного округа (архив)

Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа намерены подготовить программу совместного социально-экономического развития, сообщает ТАСС.

Вопросы интеграции обсуждались во вторник на совещении, которое провёл полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. По его словам, в объединении двух северных регионов будет участвовать Минвостокразвития (Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики).

Меморандум об объединении Архангельской области и Ненецкого автономного округа был подписан руководителями обоих регионов 13 мая. Название нового субъекта Российской Федерации пока не определо.

22 мая спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в случае объединения Архангелькой области и Ненецкого автономного округа откроются новые возможности для развития и других регионов России.

Вскоре появились сообщения о том, что в рабочую группу, которая готовит необходимые документы, поступили предложения объединить не только Архангельскую область и Ненецкий округ, но и Республику Коми.

Временно исполняющий обязанности главы Коми Владимир Уйба назвал "заведомо провальной" инициативу включить республику в единый регион с Архангельской областью и Ненецким автономным округом (НАО) без желания населения. Обращение главы региона опубликовано на странице Республики Коми в соцсети "ВКонтакте". Уйба призвал жителей Коми не считать вопрос объединения с двумя другими регионами решенным, а относиться нему как к "некой гипотезе, которая обсуждается".

  • Архангельская область расположена на севере Европейской части России, в неё входит Ненецкий автономный округ. И область, и округ - субъекты Российской Федерации. Население Архангельской области вместе с НАО 1 140 000 человек.
  • Ненецкий автономный округ — самый малонаселённый субъект Российской Федерации.
  • Республика Коми - также субъект РФ, как и другие два субъекта, входит в состав Северо-Западного федерального округа. Население - 820 тысяч человек.

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