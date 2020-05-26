В Брянской области приговорён полицейский, до смерти избивший подростка

Брасовский районный суд Брянской области приговорил к 13,5 годам колонии строгого режима бывшего полицейского Дениса Терехова, избившего до смерти 17-летнего подростка. Об этом сообщает "Медиазона".

Трагедия произошла в августе прошлого года. По словам свидетелей, к сидевшему в кафе посёлка Локоть Ивану Вахрушину и его друзьям подошёл заместитель начальника местного отдела полиции Денис Терехов, который был пьян и до этого весь вечер "цеплялся" к компании. Он вызвал подростка "поговорить на улице", где напал на него и избил. Также Терехов несколько раз ударил пытавшихся вступиться за Вахрушина очевидцев.

Прибывший на место наряд полиции не предпринял никаких действий. Скорая помощь госпитализировала 17-летнего пострадавшего в бессознательном состоянии. Спустя почти три недели Вахрушин умер в больнице от полученных травм, не приходя в сознание.

Позже экспертиза подтвердила, что замначальника ОВД находился в состоянии алкогольного опьянения. По итогам разбирательств Терехова уволили из полиции.

Суд признал его виновным в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего. Кроме лишения свободы суд обязал бывшего майора полиции выплатить семье погибшего моральную компенсацию в размере 1,6 млн рублей.